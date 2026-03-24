Una joven universitaria se encuentra desaparecida, luego de supuestamente caer al río Shullcas, a la altura del puente Santiago Antúnez de Mayolo, en San Carlos. El enamorado de la víctima y una presunta amiga quedaron detenidos por policías que investigan este caso.

La universitaria Aracely del Rosario Dueñas Trillo (20), el pasado viernes 20 de marzo, luego de acudir a sus clases en la Universidad Continental, acudió a la discoteca “Ícono”, ubicado cerca a esta casa de estudios superiores. Cerca de las 7:00 de la noche, salió del giro especial, detrás de su enamorado Sergio Aníbal Gonzáles Ayala (22), también estudiante universitario.

“En las cámaras de seguridad se puede apreciar que los dos juntos caminan hacia el puente (Santiago Antúnez de Mayolo), pero luego regresa el joven (Sergio) solo cargando en su mano el bolso de mi hermana. Lo más extraño es que regresó a la discoteca para seguir bailando”, señaló la hermana de la víctima, Rosa Dueñas.

Según declaraciones del detenido, la joven se habría lanzado al río; sin embargo en su poder se halló los bienes de la universitaria. Una de las versiones policiales es que la habrían lanzando al afluente, pero no es hallada. Durante las diligencias, los familiares de la víctima, exigen que se continúe con las investigaciones por un presunto feminicidio.

Joven va en busca de justicia y desaparece

De otro lado, una estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, desapareció en extrañas circunstancias, luego de salir de su vivienda, en busca de justicia.

Se trata de Yolanda Susan Ramírez Rivera (31), quien salió de su casa la mañana del 18 de marzo para buscar a una mujer que le cortó el rostro el día anterior durante una reunión que terminó en gresca.

Según las investigaciones policiales, Yolanda salió de su casa y llegó al bar donde fue atacada, buscando a su agresora. Tras sostener un diálogo con el encargado del bar ubicado en la avenida Jacinto Ibarra, frente al estadio Huancayo, se retiró, pero nunca retornó a su casa.

Cualquier información puede comunicarse al celular 983401731.