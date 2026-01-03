Una lista de 49 directores y subdirectores asumieron ayer encargaturas en diversas instituciones educativas estatales de Huancayo, informó el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré Ramos.

Entre los que asumen están la nueva directora de la institución educativa Santa Isabel, Mabel Canorio Cárdenas, que reemplaza a Carlos Huamán. Este retorna a su plaza de origen en la I.E. Nuestra Señora del Rosario. Otros tres subdirectores asumirán en el colegio lorentino.

MÁS CAMBIOS. En el colegio María Inmaculada, asumió William Chacón Robles; en la I.E. Santa María Reyna, el nuevo director es Florencio Giles Machahuay Tito. En el EBA avanzado Politécnico Regional del Centro, la nueva directora es Magda Liliana Baca Salvatierra. La nueva directora de la I.E. N° 30216 Sagrado Corazón de María es Reyna Girón Salazar.

Muchos de los cambios estaban pendientes desde el año 2025, cuando el Ministerio de Educación por algún motivo aplazó que los nuevos directivos que ganaron por concurso asumieran sus puestos.

Los cambios se dan justo ahora que en los planteles se inició el proceso de las matrículas, que será una de las principales funciones a conducir de los directores y subdirectores durante el año 2026.