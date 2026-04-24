Dos varones que libaban licor, pelearon y uno acabó apuñalando al otro. A las 15:00 horas, policías y serenos de Huancayo fueron alertados de una gresca con arma blanca en la Av. José Olaya y prolongación Ica.

Fue Willy A. Mallqui Espinoza (46), quien con una herida de puñal en el abdomen llegó sangrando hasta el puesto de auxilio rápido Corazón Wanka para pedir ayuda.

Ante la alerta los agentes lograron atrapar al presunto agresor Juan Nieves Zabala (47) a unos 150 metros del lugar. En su poder tenía un cuchillo de 20 centímetros. El herido fue evacuado al hospital Carrión quedando internado en el área de trauma shock.