La restricción del ingreso de camiones compactadores al botadero de Mayopampa durante alrededor de 24 horas puso en alerta y preocupación a la población de Chilca por el tratamiento que se daría a los residuos sólidos que se genera a diario en el distrito. Aunque la municipalidad descartó que se haya generado una emergencia sanitaria, advirtió que una paralización prolongada del servicio podría ocasionar acumulación de basura en mercados, calles y zonas comerciales, con el consecuente riesgo para la salud pública.

Actualmente, el distrito produce entre 90 y 100 toneladas de residuos sólidos al día. Según el gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chilca (MDCH), Tito Orellana, la mayor generación de residuos se concentra en los mercados y centros comerciales del distrito.

“Normalmente estamos en un promedio de 90 a 100 toneladas diarias, pero en ferias o fechas festivas y feriados puede llegar a 120 toneladas”, explicó el funcionario, quien precisó que la comuna logró mantener la recolección de residuos pese al bloqueo registrado en el acceso al botadero.

El funcionario señaló que la municipalidad viene implementando un plan piloto de segregación de residuos en sectores como Echadero y Chilca Centro, con la finalidad de reducir el volumen de desechos que son trasladados diariamente a Mayopampa.

Asimismo, informó que el actual espacio de disposición final cuenta con autorización de funcionamiento hasta el año 2028. Ante ello, la municipalidad ya evalúa alternativas para la futura instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos en terrenos ubicados en Chilca, Chupuro y Viques.

“Estamos buscando zonas alejadas que no perjudiquen a la población. Se requieren más de cuatro hectáreas para implementar una planta de tratamiento”, sostuvo Orellana.

Como medida de contingencia, la comuna informó que mantiene un convenio con el distrito de Viques para la disposición temporal de residuos en caso de que se presenten nuevas interrupciones en Mayopampa.

El problema surgió luego de que pobladores de Auquimarca bloquearan el ingreso al botadero exigiendo el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos por la MDCH en años anteriores. Los vecinos denunciaron retrasos en obras de infraestructura vial, drenaje pluvial, saneamiento de terrenos y recuperación de espacios públicos.

“El señor alcalde se ha comprometido a partir del día viernes a darle solución y viabilidad a nuestras peticiones”, manifestó Miguel Salazar, fiscal del Frente de Defensa de Auquimarca. No obstante, advirtió que, de incumplirse nuevamente los compromisos asumidos, los vecinos volverán a restringir el acceso al botadero Mayopampa.