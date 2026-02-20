A menos de un mes de iniciar el año escolar 2026, la emblemática I.E. Mariscal Castilla de El Tambo presenta varias y serias deficiencias que, en palabras del subdirector del plantel, podrían poner en riesgo el inicio de clases de más de 3000 estudiantes.

ALERTA. Edson Garay, subdirector del plantel, denunció que la moderna infraestructura, a pesar de tener apenas un año y medio de uso, presenta daños estructurales graves (por lo menos en 18 ambientes y aulas) y la interrupción total de servicios básicos debido a lo que considera desidia del Gobierno Regional de Junín.

“Estamos haciendo uso de la infraestructura sin entrega formal. Los techos de diversos pabellones tienen filtraciones de agua; se han debilitado salones, laboratorios, talleres y hasta el pabellón administrativo”, denunció.

La situación es grave al punto de que Electrocentro habría cortado el suministro eléctrico temporal del plantel, pues a la fecha tampoco se contaba con la instalación definitiva.

“A consecuencia del corte, estamos trabajando en un solo ambiente con un grupo electrógeno. No tenemos agua ni internet; todo funciona con energía eléctrica”, detalló Garay.

El subdirector hizo un llamado urgente al gobernador Zósimo Cárdenas para que intervenga de inmediato, señalando que ya se ha informado a la Contraloría y que, de no haber soluciones antes del 16 de marzo, elevarán la denuncia ante la Fiscalía.