El congresista de Junín, Ilich López, enfrenta una serie de cuestionamientos por presuntamente tender una red de influencias en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) con cambios de altos funcionarios, según un reportaje del programa Contracorriente.

Su cercanía con el presidente José Jerí y su intervención en decisiones estratégicas del sector lo habrían llevado a proponer cambios de asesores clave en el referido ministerio.

Uno de esos cargos, sería el del propio ministro Luis Bravo De la Cruz, un egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y cercano a Ilich López, quien contrató a Mario López Tejerina, anteriormente asesor del despacho del congresista y que ahora es asesor ministerial, pese a no contar con experiencia en el sector y con investigaciones abiertas.

Se conoció que López Tejerina goza de amplia confianza del titular del MINEM y seria quien toma las decisiones más determinantes. La relación entre el ministro, su exasesor sumada a la intervención de Ilich López en asuntos de Distriluz, refuerzan la hipótesis de intereses políticos.

Quisimos obtener la versión del congresista y contactamos con el responsable de su Imagen Institucional. “Por ahora no hay descargo”, nos contestó.