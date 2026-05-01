Un incendio se registró en horas de la madrugada en una vivienda de Pasco, generando alarma entre los vecinos de la zona. El siniestro fue controlado gracias a la rápida intervención del personal de serenazgo y del Cuerpo General de Bomberos.

Según se informó, el fuego fue sofocado tras un trabajo conjunto que permitió evitar que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos. No se han reportado víctimas, aunque sí daños materiales en la vivienda afectada.

En la emergencia participaron el técnico de Seguridad Ciudadana, Daniel Torres, así como el teniente brigadier Angelmo Aliaga y el efectivo Jorge Oscátegui, junto al personal de serenazgo del turno noche.

Las autoridades continúan evaluando las causas del incendio y recomendaron a la población tomar precauciones para prevenir este tipo de emergencias.