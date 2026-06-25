Un incendio forestal de grandes proporciones arrasó con extensas áreas de pastizales, plantas aromáticas y fauna silvestre en las alturas del distrito de Huaricolca, provincia de Tarma.

El lamentable hecho se registró la mañana del martes 23 y generó preocupación entre los pobladores de la zona debido a la magnitud de los daños ambientales ocasionados.

Según informaron las autoridades locales, son numerosas las hectáreas de pastizales que resultaron afectadas por el fuego, cuyas causas aún son materia de investigación.

Sin embargo, no se descarta que el incendio haya sido provocado de manera intencional por algún poblador o por una persona con conductas piromaníacas.

Las llamas avanzaron rápidamente entre la vegetación seca, mientras densas columnas de humo podían observarse a varios kilómetros de distancia. El fuego consumió gran cantidad de plantas nativas y pastos secos, además de causar la muerte de diversos animales silvestres propios de la zona altoandina, entre ellos ratones de campo, perdices, pequeñas serpientes e insectos que forman parte de la cadena ecológica local.

Vecinos de Huaricolca expresaron su profunda preocupación por el desastre ambiental y solicitaron explicaciones sobre las acciones adoptadas para controlar el incendio y proteger la flora y fauna afectadas. Asimismo, demandaron una pronta investigación para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Por su parte, el jefe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Jesús Contreras, informó que se realizará una evaluación técnica para determinar la magnitud de los daños ocasionados por el incendio y establecer las medidas correspondientes para la recuperación de las áreas afectadas.

Las autoridades continúan recabando información sobre este grave incidente que ha puesto en alerta a la población y evidenciado la vulnerabilidad de los ecosistemas altoandinos frente a los incendios forestales.