El virus del sarampión ya circula en la región Junín, que tiene su primer caso en Chilca, Huancayo. Ante ello, el especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del hospital El Carmen, Óscar Vera Romero afirmó que una persona puede contagiar a 18 de su entorno, razón por la cual invocó a asumir medidas preventivas urgentes. La más importante es la vacunación con las dosis completas.

Explicación

“El sarampión es una infección muy peligrosa que se transmite por las vías respiratorias por gotitas que expelemos al respirar, toser y al hablar y si estamos a una distancia de menos de un metro hay contagio. Una persona puede contagiar hasta 18 personas de su entorno cercano durante en un periodo de incubación de una a 3 semanas”, detalló.

Los síntomas del sarampión son la fiebre muy alta, tos seca, secreción nasal (mocos), conjuntivitis (ojos rojos y llorosos) y pequeñas manchas blancas dentro de la boca. Días después, surge un sarpullido rojizo que inicia en la cara y baja al resto del cuerpo. Si una persona presenta estos síntomas debe acudir de inmediato a un centro de salud para que mediante una prueba de sangre descarten o confirmen si se trata o no de sarampión.

Mencionó que los más vulnerables ante el virus, son las personas que no han sido vacunadas, entre ellos los niños menores de 5 años, los adultos mayores, gestantes, personas con comorbilidades, debido a que su sistema inmunológico está debilitados.

El especialista Óscar Vera lamentó que durante la pandemia y después de ella, muchas personas no se vacunaron, lo cual generó una ventana de población sin protección ante el virus, ante lo cual ya se reportan los primeros brotes en el país.

Aunque las reuniones sociales, no se pueden suspender como en la época del Covid, demandó a las personas que acudirán a la fiestas santiagueras asumir medidas preventivas como el lavado de manos, uso de mascarilla y en lo posible mantener la distancia social. Además, como ha recomendado el Minsa, es necesario que se vacunen 15 días antes de su viaje a Huancayo, para estar protegidos.

Galeno invoca a asumir medidas preventivas, ante todo revisar si uno tiene o no las vacunas completas. Además las personas con síntomas deben acudir de inmediato a un establecimiento de salud para someterse a la prueba de descarte.

La vacuna contra el sarampión (SPR) protege y esta se aplica a los 12 meses y con un refuerzo a los 18 meses. Las personas vacunadas contra el sarampión tienen una protección, lo cual no evita que contraigan la enfermedad, lo que sí evita son las formas graves como la neumonía y hasta la muerte.