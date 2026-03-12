Más de 150 unidades vehiculares que prestan el servicio de transporte público, con ruta fija, fueron intervenidos en un operativo realizado por la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

Esto con el objetivo de que cumplan con la exhibición de los tarifarios de pasajes en la parte interior, tras las denuncias de cobro excesivo de pasajes.

Los operativos se iniciaron la mañana de ayer en la avenida Huancavelica y el jirón Angaraes.

“La Gerencia de Tránsito no tiene injerencia para indicar el monto de pasajes, pero lo que sí podemos hacer es pedir transparencia, es decir, que publiquen su tarifario para que el pasajero opte en tomar ese vehículo u otra unidad, eso es lo que estamos verificando”, mencionó el gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe.

Varias empresas de transporte entre las categorías M2 y M3 decidieron no incrementar el precio de los pasajes y mantenerlo en S/1.50 en la zona urbana.

“La recomendación es que no tomen decisiones apresuradas”, acotó el funcionario.

Sanción. Se sancionó a dos camionetas rurales, por no contar con su documentación en regla. En el resto de los casos, los transportistas cumplieron con la exposición de su tarifario de pasajes y demás documentación.

Durante toda la mañana se logró intervenir a 150 vehículos, de los cuales 8 fueron trasladados al depósito municipal, por no cumplir con la normativa vigente como: registro vigente a una determinada empresa, incumplimiento de características, entre otros.