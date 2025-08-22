La crisis en la infraestructura de los institutos superiores de Junín vuelve a encender las alarmas. Jesús Félix, secretario de organización del pliego regional, advirtió que la mayoría de estos centros funcionan en locales antiguos que datan de hace más de medio siglo y que ya no cumplen las condiciones mínimas para el licenciamiento exigido por el Ministerio de Educación.

“Actualmente 15 institutos están en estado crítico y el 100% necesita una nueva infraestructura. Hay instituciones como el pedagógico de Sausa, Orcotuna, Concepción y Tarma que están en situación alarmante”, señaló el docente.

Actualmente, Junín cuenta con 27 institutos, sin embargo, solo uno ha logrado el licenciamiento oficial.