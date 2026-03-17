Un policía municipal de Huancayo terminó en la comisaría tras ser denunciado por presuntos cobros ilegales a comerciantes ambulantes. El operativo se realizó luego de que un grupo de regidores alertara a las autoridades sobre estas irregularidades.

De acuerdo con la denuncia, un vendedor de sandías actuaba como intermediario: él recolectaba el dinero de otros comerciantes para, presuntamente, entregárselo al agente municipal intervenido. Por este motivo, el policía, el supuesto recaudador y la denunciante fueron trasladados a la dependencia policial para el inicio de las investigaciones.

“Habría un tema de coacción y cohecho pasivo. La presunta agraviada salía a vender sus huevos de codorniz. Somos tajantes: hemos puesto a disposición al agente y acompañado a la policía al lugar de los hechos”, señaló el gerente de Promoción Económica, René Lazo.