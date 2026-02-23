Cuatro jóvenes resultaron heridos tras un enfrentamiento con personal de seguridad de la discoteca Lauz Club, ubicada en la cuadra 8 del jirón Lima, en Huancayo. Videos difundidos en redes sociales muestran que fueron retirados del local y luego agredidos en la vía pública con golpes de puño y patadas cuando ya se encontraban en el suelo.

Pronunciamiento del local

Horas después, la administración del establecimiento señaló en un comunicado que su personal fue agredido previamente por individuos que habrían utilizado un objeto punzocortante, causando lesiones a uno de sus colaboradores. Indicaron que la reacción fue de carácter defensivo y que presentaron las denuncias correspondientes.

Operativo municipal

Tras los hechos, la Municipalidad Provincial de Huancayo realizó un operativo inopinado e intervino el local, ubicado en el Jr. Lima N.° 820 esquina con Av. Huancavelica. Se constató que operaba sin licencia de funcionamiento como discoteca y sin el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Además, se reportó una presunta obstrucción a la labor de fiscalización.

Sanciones e investigaciones

Las autoridades dispusieron el decomiso de bienes y aplicaron una multa de S/ 5 500 por la venta de bebidas con registro sanitario vencido. Se anunció que el establecimiento será clausurado, mientras el Ministerio Público evalúa las responsabilidades por la agresión y las infracciones administrativas detectadas.