Las reuniones sociales, fiestas o eventos que impliquen aglomeración de muchas personas, aún no están autorizadas, por ello durante la noche y madrugada de ayer, se intervino 5 locales, entre ellos el Colegio Médico de Junín, donde unas 100 personas libaban licor. La Municipalidad Distrital de El Tambo, realizó la intervención a 5 locales que no respetaban los protocolos de bioseguridad y no contaban con los documentos en regla por lo que fueron multados y clausurados.

En el local del Colegio de Médicos ubicado en el Jr. Aguirre Morales N° 550, unas 100 personas participaban de una reunión social, sin respetar el distanciamiento, no usaban mascarillas y bebían licor.

Los fiscalizadores de El Tambo, constataron que el local no contaba con licencia de funcionamiento y tampoco con el Certificado de Defensa Civil, por lo que clausuraron este inmueble y se impuso una multa de 23 mil soles. El gerente de Desarrollo Económico, Joshelim Meza León, lamentó que este local realice actividades que generen aglomeración poniendo en riesgo la salud de la población.

Otro establecimiento clausurado y multado con S/4 mil 600 es “La Jora”, que no tenía el Certificado de Defensa Civil; mientras que la “Cilindrada de Don Carlitos” y el restaurante “El Quijote” fueron clausurados y multados con 23 mil soles por distorsión de giro, debido a que ellos tienen autorización como restaurante y se dedicaban al expendio de alcohol. El funcionario invocó a la población a no exponerse a posibles contagios del covid.