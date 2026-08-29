Una investigación por presunto cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial alcanza al mayor PNP Tony Paolo Marín Ríos, excomisario de Orcotuna, y a Edith Giovana Valenzuela Ramírez, quien se desempeñaba como secretaria de dicha dependencia.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó este 2026 la investigación preparatoria contra ambos por hechos denunciados en 2023 por los suboficiales Percy Vertoni Salvador Lázaro y Yuber Nilson Sánchez Ponce.

El caso se remonta a la noche del 30 de junio de 2023, cuando los dos suboficiales se encontraban de servicio en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco, dependiente de la Comisaría PNP Orcotuna.

Según la investigación fiscal, dos mujeres se acercaron bajo el pretexto de presentar una denuncia y les ofrecieron una gaseosa que, sin conocimiento de los agentes, habría contenido una sustancia sedante. Posteriormente, los policías fueron despojados de sus armas de fuego: una pistola Pietro Beretta y una SIG Sauer.

Al día siguiente, los agentes que acudieron a relevarlos no los encontraron en el puesto. Fueron ubicados en un parque cercano, vestidos de civil y bajo aparentes efectos del alcohol, sin el armamento asignado. Por ello, quedaron detenidos por el incumplimiento de la consigna y la pérdida de las armas del Estado.

Les habrían pedido dinero para recuperar las armas

Mientras permanecían detenidos, los suboficiales habrían sido citados por el entonces capitán Marín Ríos. De acuerdo con la tesis fiscal, el oficial les solicitó S/ 2 mil para entregárselos a un supuesto informante que ayudaría a recuperar las armas.

Como los policías no contaban con el dinero, habrían dejado una laptop como garantía. Sin embargo, el 2 de julio de 2023, un equipo de la Areincri Huancayo logró ubicar las dos armas en el interior de un nicho del cementerio de Cochas Grande, en El Tambo, tras recibir información de inteligencia.

Posteriormente, entre el 5 y 6 de julio, los suboficiales habrían realizado cuatro depósitos de S/ 500 a una cuenta del Banco de la Nación vinculada a Valenzuela Ramírez, quien previamente habría solicitado la devolución del dinero.

Los dos policías denunciaron penalmente a Marín Ríos y Valenzuela Ramírez ante la Fiscalía Anticorrupción de Junín el 24 de julio de 2023. En sus declaraciones, sostuvieron que el entonces comisario solicitó el dinero y que la secretaria habría participado en la entrega, bajo el argumento de pagar a un supuesto informante.

La Fiscalía considera que el caso presenta especial complejidad y dispuso un plazo de 240 días para continuar con las investigaciones. Entre las diligencias se contempla recoger declaraciones de testigos y denunciantes, además de solicitar información sobre el uso de informantes en investigaciones policiales.

Asimismo, se revisarán capturas de conversaciones de WhatsApp y otros elementos que forman parte de la denuncia. Para ello, los suboficiales deberán presentar sus teléfonos celulares originales a fin de realizar las verificaciones correspondientes.

Marín Ríos actualmente ostenta el grado de mayor PNP y se desempeña como jefe de Requisitorias de Huancayo. La investigación fiscal deberá determinar si los hechos denunciados configuran el delito atribuido a los investigados.