Una investigación realizada por especialistas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro) permitirá brindar un tratamiento más seguro a pacientes con cáncer de recto, al demostrar que, en ciertos casos, no es necesario aplicar radioterapia a una zona adicional del cuerpo que tradicionalmente se incluía como medida preventiva.

Este hallazgo busca disminuir las secuelas del tratamiento y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad.

El médico José Fernando Robles Díaz, jefe del Servicio de Radioterapia del IREN Centro, explicó que el estudio nació con un objetivo claro: encontrar la manera de mantener la misma efectividad del tratamiento, pero reduciendo los efectos que pueden aparecer meses o años después.

Durante muchos años, cuando el cáncer de recto comprometía el canal anal, también se irradiaba la región de la ingle por prevención. Sin embargo, la investigación permitió comprobar que esa medida no siempre resulta necesaria.

Un tratamiento que protege

Gracias a esta evidencia, los pacientes podrían evitar complicaciones como endurecimiento de la piel, limitaciones para caminar, aumento de volumen de la extremidad e incluso un mayor riesgo de fracturas de cadera ocasionadas por la exposición innecesaria a la radiación. De esta manera, además de combatir el cáncer, el tratamiento también protege la salud y el bienestar de las personas después de superar la enfermedad.

El especialista destacó que esta investigación fortalece el compromiso del IREN Centro con una atención basada en evidencia científica y centrada en el paciente. Asimismo, señaló que los resultados podrán ser utilizados por otros centros especializados del país para mejorar sus tratamientos, beneficiando a más personas con cáncer.

Finalmente, invitó a la población a acudir oportunamente a los establecimientos de salud ante cualquier síntoma y confiar en los servicios especializados que ofrece el IREN Centro para recibir una atención integral y de calidad.