Tres personas fueron intervenidas por la Policía Nacional en Jauja, tras ser señaladas como presuntas integrantes de la banda delincuencial “Los Falsos del Rico Piura”, dedicada aparentemente a introducir billetes falsificados en establecimientos comerciales de la ciudad.

La intervención se realizó este miércoles 9 de setiembre luego de que varios comerciantes alertaran sobre la presencia de personas que realizaban compras utilizando dinero presuntamente falso.

Según las primeras investigaciones, los sospechosos habrían recorrido diferentes negocios para adquirir productos y realizar los pagos con billetes falsificados de S/ 100, S/ 50, S/ 20 y S/ 10.

Tras recibir las alertas, los agentes policiales realizaron las acciones correspondientes hasta ubicar e intervenir a los tres presuntos implicados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial de Jauja para continuar con las diligencias.

Los intervenidos son investigados por su presunta vinculación con la organización y por el delito contra el orden financiero y monetario, relacionado con la circulación de moneda falsificada.

Buscan a más afectados

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar de dónde procedían los billetes y establecer si existirían más personas involucradas en estos hechos. Asimismo, se busca identificar a todos los comerciantes que pudieron haber recibido el dinero falsificado durante las operaciones realizadas por los intervenidos.

La Policía recomendó a los comerciantes y ciudadanos verificar las medidas de seguridad de los billetes antes de aceptarlos y reportar inmediatamente cualquier operación sospechosa.