



Un lamentable accidente de tránsito se registró al amanecer de este domingo en el km 74 de la Carretera Central, cerca del Puente Inca, en el distrito de Paccha Miraflores en Jauja.

Un joven mototaxista que había salido como todos los día de su casa en horas de la madrugada para realizar servicio de transporte público con la mototaxi que alquilaba, se estrelló contra la parte frontal de un ómnibus de la empresa Turismo Raraz, que trasladaba pasajeros de Lima a Huancayo.

El choque fue tan violento que Erik Gago Fernández (26), salió disparado del vehículo menor, cayendo pesadamente contra el pavimento. Algunos peatones y transportistas que presenciaron el hecho intentaron auxiliarlo pero falleció de manera instantánea.

LO IDENTIFICAN

Durante las diligencias en el lugar del accidente, se halló en el vehículo siniestrado un DNI que a un principio se creía que correspondía a la víctima; sin embargo, horas después, sus familiares confirmaron que se trataba de Gago Fernández.

Ellos refieren que la víctima había aceptado realizar un servicio de transporte por la carretera central, por lo que la desgracia sucedió cuando se encontraba camino a recogerlos.