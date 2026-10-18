Héctor Fernández aún espera noticias de su madre, la docente Luz Victoria Lindo Samaniego, desaparecida el 11 de octubre de 2025 en Santo Domingo de Acobamba, en la zona del Vraem. Según contó, la última respuesta que recibió de la Fiscalía fue el 24 de marzo, cuando le informaron sobre la continuidad de las investigaciones a través de la Policía.

Desde entonces, asegura que no ha tenido nuevas comunicaciones ni información sobre avances en el caso, una incertidumbre que comparte con su hermana.

“Ya pasaron varios meses y no tengo ninguna comunicación de su parte”, manifestó Héctor, quien señaló que está buscando asesoría legal para evaluar cómo impulsar nuevamente las diligencias. El joven considera que, si la familia no insiste, el caso no avanzará.

“Lo que se busca es que se continúe con las investigaciones”, remarcó, al pedir a las instituciones que no dejen de buscar a su madre, quien trabajaba como docente de educación inicial.

Se pronuncia

El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, también expresó su preocupación por la falta de resultados y cuestionó que el caso pueda quedar archivado sin esclarecer el paradero de la maestra. Según indicó, la institución participó en las labores de búsqueda junto con otras entidades, pero no se encontraron mayores indicios.

“Necesitamos que sí o sí se ubique la maestra, porque es nuestra prioridad. No podemos arriesgar a los maestros y que al final la fiscalía simplemente lo archive y no nos diga qué es lo que ha pasado con ella”, sostuvo.

El director de la UGEL Huancayo hizo un llamado a las autoridades para que no abandonen la búsqueda de Luz Lindo Samaniego y esclarezcan su desaparición.

“Que solamente se archive el caso sin decir dónde está o qué ha sucedido con la maestra no nos parece lo más adecuado”, enfatizó Oré, quien pidió que las investigaciones continúen hasta conocer el paradero de la docente.