A 20 años de prisión efectiva fue condenado Juan Carlos Salvatierra Quispe (25) tras ser hallado responsable de haber ultrajado sexualmente a una menor de 16 años en su domicilio.

El caso, que fue investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Jauja, refiere que en el mes de junio del 2025, el sentenciado quien se dedicaba a trabajar como cobrador de omnibuses, había planeado reunirse con un grupo de amigas, entre ellas la víctima una menor de 16 años de edad, en su domicilio ubicado en el distrito de Yauyos para realizar grabaciones de canto para las redes sociales.

Al llegar a la vivienda el sujeto comenzó a insistirle a ingerir un licor argumentando que le ayudaría a calmar sus nervios. La reunión se volvió amena por varias horas hasta que Salvatierra, envalentonado por el consumo de alcohol, llevó a la fuerza a la menor hasta su dormitorio donde la tiró hacia la cama con la intención de abusar sexualmente de ella.

Tras un forcejeo la adolescente logró librarse del sujeto e intentó salir de la vivienda; sin embargo, el dueño del inmueble impidió que se vaya amenazándola con un cuchillo de cocina y obligándola a que siga bebiendo la botella de licor.

La agraviada declaró ante las autoridades que en un momento llegó a quedarse dormida y al despertar observó que el sujeto se encontraba encima de ella cometiendo el vejamen.

Horas después, la menor pudo denunciar el hecho ante la Comisaría de Jauja donde se procedió a su detención y prisión preventiva.