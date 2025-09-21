Se puso a beber licor y se armó de valor para manejar su vehículo, sin imaginar que su decisión terminaría convirtiéndose en una pesadilla.

Al promediar el mediodía del sábado se registró un accidente de tránsito en la intersección de los Jrs. Junín y Cáceres en el distrito de Marco en Jauja, protagonizado por una camioneta color marfil de placa D6A 846 que era manejado por Christian Baldeon Paucar (35).

Cuando se desplazaba por esa calle dicha unidad se despistó atropellando a una madre de familia le identificada como Felicita Romero de Arias (68) y su hija Ruth Arias Romero (34) cuando ambas se desplazaban a pie.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron los Policías de la Comisaría de Acolla, quienes con apoyo de algunos vecinos, auxiliaron a los heridos y trasladaron a lao heridos hasta el hospital Domingo Olavegoya.

Los agentes policiales también procedieron a la detención del conductor quien presentaba visibles síntomas de ebriedad y no pasó el test de Hogan y equilibrio, por lo que fue trasladado a la Comisaría de Acolla para ser investigado por la presunta comisión del delito de lesiones culposas agravada.