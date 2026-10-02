Cuatro mujeres resultaron heridas luego de un violento choque frontal registrado alrededor de las 4:20 de la tarde en la denominada “Curva del Diablo”, en el kilómetro 74+800 de la Carretera Central, tramo que une La Oroya con Jauja.

El accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux de placa TBU-836 y un automóvil Nissan de placa D8L-762, de color negro. Debido a la fuerza del impacto, ambas unidades terminaron con severos daños en la parte delantera y la vía quedó parcialmente bloqueada.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales y personal de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes. Las cuatro personas heridas viajaban en el automóvil Nissan y fueron evacuadas al Hospital Olavegoya de Jauja.

Las afectadas fueron identificadas como Dina Iparraguirre Capcha, Ayde Pomaylle Chávez, Floreciendo Soto Quilca y Yolida Alonzo Iparraguirre. Todas ingresaron al nosocomio con diagnóstico de policontusiones producto del accidente.

El conductor del vehículo Nissan fue identificado como Joel Torres Hinostroza (40). Las heridas quedaron bajo observación médica para descartar posibles lesiones internas.

Las circunstancias que provocaron la colisión frontal son investigadas por la Policía.