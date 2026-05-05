Un hombre de 40 años fue detenido por la Policía Nacional en el distrito de Sausa, provincia de Jauja, tras ser acusado de un grave delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 12 años. El hecho ha generado consternación entre los vecinos de la zona.

El caso ocurrió la noche del domingo 3 de mayo, en una vivienda ubicada en el jirón San Martín. Según la denuncia, el sujeto habría ingresado al inmueble aprovechando que la madre de los niños no se encontraba en casa, dejando a sus tres hijos solos. La situación fue descubierta cuando la progenitora regresó y escuchó gritos provenientes de una habitación.

De acuerdo con la información policial, al encender la luz encontró al investigado dentro del inmueble, por lo que pidió auxilio. Los vecinos acudieron rápidamente y lograron retener al sujeto, intentando agredirlo, lo que obligó la intervención inmediata de los efectivos policiales para evitar mayores incidentes.

La menor fue trasladada para su evaluación médico-legal, mientras que el detenido quedó a disposición de la comisaría de Jauja y del Ministerio Público, que ya inició las investigaciones correspondientes.