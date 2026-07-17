El traslado de maquinaria pesada, el abastecimiento de combustible y el inicio de las primeras intervenciones marcan la puesta en marcha del plan de acción del Gobierno Regional Junín (GRJ) para atender la emergencia en la laguna El Tragadero, en la provincia de Jauja. La hoja de ruta fue consensuada y recibió el respaldo de las autoridades locales y representantes de la población involucrada.

Acciones

Durante una reunión liderada por la Subgerencia Regional de Defensa Civil, con participación de INDECI, la Gerencia Regional de Infraestructura, la Dirección Regional de Agricultura, las municipalidades de Jauja y Marco, además de comunidades campesinas, se definieron acciones inmediatas para reducir el riesgo de inundaciones y mitigar la emergencia ambiental ocasionada por el colapso del sumidero natural Millpún.

Como parte de la respuesta inmediata, el subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, informó que se inició el abastecimiento de combustible para la operación de maquinaria pesada. El GRJ aportará 50 galones, la Municipalidad de Marco 30 galones y la Municipalidad de Jauja otros 50 galones, permitiendo ejecutar los primeros trabajos de atención.

Asimismo, se traslada hoy una retroexcavadora para habilitar el Millpún 2 y optimizar el drenaje de las aguas de la laguna. A esta intervención se sumará un tractor de la Dirección Regional de Agricultura.