Un joven de 19 años fue abandonado por sus captores en un descampado del distrito de Masma, luego de que estos comprobaran que su familia no contaba con recursos para pagar el rescate exigido. El muchacho logró llegar por sus propios medios hasta la plaza del distrito, donde pidió ayuda para comunicarse con sus familiares tras varios días de cautiverio.

Según su testimonio, fue retenido en un cuarto frío por dos sujetos, un extranjero y un peruano que utilizaron su celular para comunicarse con su familia y exigir una fuerte suma de dinero. Sin embargo, al confirmar la condición económica humilde de sus allegados, decidieron dejarlo en libertad.

El joven había sido secuestrado cuando viajaba en un taxi desde la provincia de Concepción hacia su domicilio, donde los delincuentes abordaron como pasajeros. El caso fue investigado por la Divincri de Huancayo, que apoyó en la búsqueda e intensificación de las diligencias hasta su liberación.