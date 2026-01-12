MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/politica/junin-18-distritos-en-estado-de-emergencia-y-con-poco-presupuesto-para-atencion-de-desastres-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/tunantada-espera-a-70-mil-turistas-para-festividades-del-20-de-enero-noticia/

La fiesta de la tunantada en Jauja genera un flujo económico de 3 millones 800 mil soles por día en demanda turística, afirmó la directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Dania Vila Poma.

Los servicios que requieren los visitantes son múltiples se estima que una persona gasta 657 soles en promedio por 4 días de permanencia en Jauja, aunque esto puede ser mayor según la oferta y la demanda. Los gastos incluyen pasajes vía terrestre y aérea, tours turísticos, alimentación, compra de artesanía, entre otros.

VENTAS.El secretario del sindicato de trabajadores de las festividades del 20 de Enero, Leonardo Boza, dijo que son 400 comerciantes que van a preparar los platos típicos del valle del Mantaro, así como bebidas y dulces artesanales, también se expenderá artesanía, que se ubicarán en la avenida Tupac Amaru.

La comerciante Celia Hinostroza, manifestó que son 10 cocineras que prepararan el chicharrón colorado y el picante de cuy para los días de fiesta. Por día se estima que cocinarán unos 100 cuyes cada una.

Por su parte, Liz Torres preparará 1500 platos de pachamanca, ya que es el plato tradicional, con 7 sabores que incluyen carnes de carnero, cuy, conejo, res, pollo; con sus habas, humitas, camote, papa nativa y yungay.

Las agencias de turismo ofertan el tour tunantero con visita a sitios turísticos y el recorrido a la plaza de Yauyos, donde estarán 39 instituciones tunanteras con sus orquestas.

Desde el transporte, capacidad hotelera, alimentación entre otros servicios que generan la reactivación de la economía