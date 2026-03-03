Dos jóvenes y un adolescente de 16 años fueron detenidos por los policías de la Comisaría de Jauja, tras ser señalados como los responsables del ataque con botella de vidrio a dos transeúntes que esperaban a un amigo en la vía pública.

El hecho ocurrió al amanecer de este domingo en la quinta cuadra del Jr. Junín de la zona conocida como “Boulevard” en el cercado de Jauja.

Las víctimas son los hermanos JeanPier (23) y Jhony De La Cruz (20), quienes sufrieron cortes en el rostro, cuero cabelludo y espalda. Según las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de algunos establecimientos del lugar, se observa que un grupo de sujetos se aproxima hacia las víctimas aparentemente con la intención de provocarlos.

En medio de la acalorada discusión se rompe una botella de cerveza desatando una riña callejera. Ambos hermanos fueron derribados al piso y golpeados a punta de patadas y puñetes.

No satisfechos con la paliza, uno de los acusados coge el pico de la botella con el que le provoca dos cortes en la nuca y el rostro a la víctima mientras se encontraba indefenso tendido en el suelo.

Lo mismo sucedió con su hermano quien sufrió varios cortes en la espalda con el mismo arma. Algunos testigos que observaron el atentado pudieron auxiliarlos y trasladarlos al hospital Domingo Olavegoya.

Horas después tras recepcionar la denuncia, los policías de la Comisaría de Jauja al mando del Cdte. Aldo Requena Castellares, ubicaron y detuvieron a Alex Taipe Ataipoma (20), Yhon Rojas Quispe (32) y Fernando BR (16), quienes fueron reconocidos por los agraviados a quien atribuyen además de haberles sustraído sus pertenecías como celular y billetera.

El caso es investigado por la Fiscalía penal y la fiscalía de familia de Jauja.