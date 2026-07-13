La tarde del sábado, en el distrito de Sausa, provincia de Jauja, los padres de la pequeña Arisbel (8) vivieron la peor de sus pesadillas. Su pequeña hija había perdido varios dedos luego que le estallara un pirotécnico que otro menor le acercó. La niña fue llevada hasta el hospital de Jauja donde le brindaron rápidamente atención, pero perdió tres dedos en la mano izquierda y dos en la mano derecha.

El domingo en horas de la mañana encontramos a Judith Gaspar, su madre, en el hospital de Jauja, ella estaba destrozada anímicamente.

“He pasado toda la noche con mi hija, está llorando quejándose de dolor me dice: ”Mamá mi mano me arde", y recién ahora se ha quedado dormida" contó entre lágrimas.

Judith narró también que el sábado, Arisbel estuvo en sala de operaciones hasta las 9:00 de la noche. Se le tuvo que amputar los cinco dedos y para salvar el resto debían de llevarla a Lima.

“Mi hija está perdiendo bastante sangre, pido que me ayuden por favor”, suplicó.

Ayer, la niña fue llevada a la capital, luego que la Red de Salud de Jauja consiguiera una cama en el Hospital de El Niño donde esperan puedan salvarle los dedos restantes. Los padres necesitan apoyo económico ya que son de condición humilde, cualquier ayuda solidaria al 963 137 977 número de Omar Zurita, su padre.