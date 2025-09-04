Los policías lo encontraron durmiendo, cuando fueron a capturarlo a una choza. Al costado de Lizandro Gaspar Antonio (44), estaban unos guantes y el cuchillo con el que atacó a una pareja de esposos.

El iracundo sujeto que trabaja como pastor, le asestó al menos 10 puñaladas al varón y a su pareja tres (en las piernas, brazos, pecho). Lizandro Gaspar quedó detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud (tentativa de homicidio) en grado de tentativa.

El sujeto fue sindicado de haber ingresado la noche anterior a una choza donde pernoctaban los esposos Elver M.C. y Ericka E.L. y haberlos acuchillado. Fueron los familiares quienes luego de recibir una llamada telefónica por parte de las víctimas, se movilizaron hasta el lugar para auxiliarlos y trasladarlos al hospital Domingo Olavegoya.

La fiscal penal de Jauja, Tania Chanca Huaroc y policías de la comisaría de Jauja al mando del Cdte. Jhony Gonzales Lara se desplazaron hasta el de Pongo en Llocllapampa donde hallaron descansando y en aparente estado de ebriedad al agresor que optó por guardar silencio.