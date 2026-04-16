Trágico. Cinco integrantes de una familia cayeron al río Mantaro, cuando se dirigían de Pichanaqui a Huánuco. El accidente ocurrió el 11 de abril y de a poco el caudaloso torrente está soltando los cuerpos que se encuentran desaparecidos en el río Mantaro luego de despistarse en la Carretera Central.

Días antes, las autoridades confirmaron la recuperación de los cuerpos de Fernando Mondalgo Cárdenas (57) y su pareja Rosa Aliaga Leonardo (57).

Ayer, en Huamalí (Jauja), encontraron el cuerpo de la nieta, Zoe (06), aún falta por ubicar a Jerry Santa María Aliaga (32) y su hermana Maryori (08).

Los deudos piden ayuda para la búsqueda.