Un trabajador informal de transporte fue asesinado a balazos en la avenida Próceres de Huandoy, en la zona conocida como la Primera de Pro, en Los Olivos. Según el reporte de Exitosa, el crimen ocurrió en medio de la congestión vehicular y hora punta cuando decenas de personas esperaban unidades de transporte público.

El hecho generó alarma entre comerciantes, conductores y peatones que se encontraban en los alrededores. Tras escuchar los disparos, varias personas corrieron para resguardarse mientras otras buscaban ayuda para la víctima.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Quién era la víctima?

La víctima fue fue identificada como Andrés, conocido entre sus compañeros de trabajo como “Chamito”. Se trataba de un ciudadano venezolano que desde hace más de cinco años laboraba ayudando a captar pasajeros para vehículos de transporte público.

Personas cercanas indicaron que era padre de familia y que trabajaba extensas jornadas para enviar dinero y cubrir los gastos de su hijo menor, quien vive fuera del país. Sus compañeros señalaron sentirse afectados por lo ocurrido.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron cómo dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta por la avenida Alfredo Mendiola. Segundos después, uno de ellos descendió del vehículo y se dirigió directamente hacia la víctima.

De acuerdo con las imágenes, el atacante vestía una polera negra, buzo plomo y zapatillas al momento del crimen. Luego disparó hasta en seis oportunidades contra el trabajador.

🔴🔵 Los Olivos: Sicarios asesinan a balazos a jalador de combi en la av. Próceres de Huandoy.



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Atacante huyó del lugar

Tras realizar los disparos, el atacante cruzó la berma central de la vía. En ese punto era esperado por su cómplice, quien permanecía en la motocicleta para facilitar la fuga.

Ambos abandonaron la zona con rumbo desconocido mientras varias personas intentaban ponerse a salvo. Pese a que el ataque ocurrió en una zona concurrida, no se reportaron otras personas heridas.

Una mujer que trabajaba cerca de la víctima señaló en Exitosa que no tenía conocimiento de amenazas o conflictos previos relacionados con Andrés. Además, indicó que el fallecido mantenía una rutina enfocada en su trabajo diario.

“Se llama Andrés. Nunca se lo llevó vela tomando con nadie aquí; era un chico tranquilo. Yo le he colaborado con mi amiga, con quien vendemos emoliente, y lo veía tranquilo. Siempre conversaba y llamaba gente. Nunca le he visto nada malo (...) Es la primera vez que ocurre un hecho así en esta zona”, indicó.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades revisan las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.