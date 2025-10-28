Semanas y hasta meses de pesadilla, vivió una joven de solo 18 años, quien denunció que fue obligada a grabarse desnuda para que comercialicen los videos por redes sociales, además de concertar citas para encuentros sexuales por un monto de 350 soles.

Cerca de las 10:00 de la mañana del pasado 25 de octubre, la joven C.J.T.V.(18) acudió a la comisaría de Jauja para denunciar que era víctima del delito contra la dignidad humana, en la modalidad de explotación sexual, en contra de Juan Pablo Martín B.C.(28).

La víctima refiere que desde el 28 de julio pasado, sufría de amenazas contra la integridad de sus familiares, y para que no atenten contra ellos, era obligada a grabarse desnuda y los videos posteriormente eran comercializados vía redes sociales por un monto de 300 soles. El último video que habría grabado, fue minutos antes de presentar la denuncia del 25 de octubre.

Lo que agrava la situación, es que desde el mes de octubre, la joven refiere que fue obligada a ejercer clandestinamente el meretricio, con citas concertada por Juan Pablo, en el hotel “El Chino” de Jauja y trabajar en un night club ubicado en el jirón Cajamarca, de Huancayo.

Tras recibir la denuncia, los agentes de Jauja, iniciaron un operativo denominado “Impacto 2025”, detuvieron a Juan Pablo Martín, dentro de su vivienda ubicada en el jirón María Parado de Bellido en Jauja.