Un triste desenlace tuvo una escolar de 10 años de edad durante la hora de recreo en la IE 30430 del distrito de Llocllapampa en Jauja, al caer de la silla y sufrir un golpe que minutos después le causó la muerte.

La necropsia arrojó como resultado hemorragia subdural y rotura de malformación seno venoso sigmoideo. Según explicó el médico legista, Dr. Omar Escate Arias, la menor al parecer padecía de una malformación congénita de nacimiento, el cual se agravó con el golpe.

El fatal accidente ocurrió la mañana de este lunes, cuando los alumnos y docentes salieron de las aulas a excepción de Dayeli y un pequeño grupo de compañeros. De pronto la menor quien habría subido a una silla cayó pesadamente contra al suelo, perdiendo el conocimiento.

Inmediatamente su hermana gemela intenta reanimarla mientras sus otros compañeros gritaban pidiendo auxilio. Al recuperar la consciencia sus propios compañeros la llevan hacia el lavadero con el propósito de mojarle la cabeza.

En ese instante un padre de familia que había llegado al plantel para realizar una faena, se percató que la menor comenzaba a vomitar, por lo que inmediatamente la trasladó al centro de salud del distrito en compañía de la directora de la institución y la docente de aulas donde lamentablemente llegó cadáver.