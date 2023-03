La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SATH) de Huancayo, Adriana Tasa Catanzaro, tiene una deuda con su propia institución de 50 mil 166 soles por concepto de impuesto predial y arbitrios. Según el sistema de la propia SATH la deuda viene siendo acumulada desde el año 2017. Si la cabeza del servicio de cobranza debe ¿cómo podría exigir a los contribuyentes?

HECHOS. El SATH se encuentra en plena campaña de cobro de impuestos. Según su página web, el pasado 28 de febrero se dio el primer vencimiento de pago. Una de sus grandes deudoras se encuentra al interior de la institución. La jefa Tasa Catanzaro, designada por el alcalde Dennys Cuba, debe montos como S/ 5 886 del año 2017; S/ 5 908 del 2018; S/ 5 997 de 2019; S/ 5 522 del 2021; S/ 5 324 de año 2022 y S/ 5 940 de este año solo por impuesto predial. A nivel de arbitrios la deuda supera los S/ 5 mil y la alcabala es S/ 4 289.

Consultada sobre cuándo cancelará su deuda, la funcionaria dijo no saberlo: “Tengo que ver. Prestarme un monto de dinero para que se pueda hacer la cancelación. ¿Tú tienes en el bolsillo 50 mil soles?”, afirmó. Por otro lado, explicó que el 2016 hizo una compra-venta que no le quisieron reconocer. Por ello inició un proceso judicial que ganó a fines de enero de este año. “Mi sentencia salió el 30 de enero, me notificaron para la quincena de febrero y con las mismas vine a hacer la declaración. Si yo fuese una persona nada ética no declararía los impuestos que yo debería de pagar”, finalizó.

