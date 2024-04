Los dos costales con choclos estaban en la tolva de la camioneta blanca, pero el contenido no solo eran mazorcas de maíz, sino también ocultos estaban unos 49 kilos de cocaína. Los tres ocupantes de la camioneta Ford de placa W6N-707, estaban nerviosos y al revisar los costales, los efectivos de la comisaría del distrito de Orcotuna, detectaron que llevaban droga. La intervención se realizó la madrugada de ayer, en el kilómetro 105.500 de la Carretera Central (margen derecha).

Uno de los detenidos es Rogelio Machuca Palomino (45), ex alcalde del distrito de Andabamba en Huancavelica en el año 2015, e Isac Aguirre Mayhua (29), ex representante del poblado de San Martín de Mayunmarca de Andabamba.

Fue en un operativo que los efectivos policiales, retuvieron la unidad que aparentemente se dirigía a la ciudad de Lima. En la tolva estaban los dos costales con choclos y el alcaloide de cocaína camuflada. Asimismo, se halló tres mochilas, en una había una pistola con dos cacerinas y municiones; en la guantera se encontró un celular reportado como sustraído.

El ex alcalde de Andabamba, Rogelio Machuca Palomino (45); Isac Aguirre Mayhua, operador de maquinarias y ex representante del poblado de Mayunmarca y Wilson Huamán Sihuinta (25) de Huancavelica, han sido puestos a disposición de la policía antidrogas por tráfico de drogas. Cabe mencionar que la camioneta le pertenece al ex alcalde Machuca Palomino.