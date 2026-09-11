¿Cómo puede resumir su carrera política?

Hace varios años estamos en la actividad pública, política y dirigencial. Desde enero estamos con la campaña.

¿Cuánto es la inversión que hace Progresemos en esta campaña?

Tenemos una campaña muy austera. La verdad debemos reflejar una realidad económica, la que está atravesando el país. Y El Tambo no es ajeno. En cambio, otros candidatos tienen una campaña realmente insultante. La pregunta es: ¿de dónde viene el dinero?. Nosotros no estamos en esa línea.

¿Crees que su propuesta está causando impacto?

Confío en que nuestro trabajo dirigencial ha calado y está causado expectativa en la población.

¿Se “matriculó” económicamente para ser candidato?

Por supuesto que no. Es bueno precisar que todos los partidos nacionales tienen unas pequeñas tasas para financiar la campaña nacional. Bajo ese argumento, piden a todos los candidatos regionales, provinciales y distritales. El pago es simbólico. En este caso, recaía a los distritos una suma de quinientos soles y a las provincias un promedio de tres mil soles. Personalmente estamos invirtiendo entre 20 mil y 30 mil soles. Es preciso señalar que también llegan donaciones y otros aportes.

¿Qué logros consiguió como dirigente de Cullpa Alta?

La Agencia Municipal recayó en mis manos hace cuatro años. No teníamos pistas, desagüe, ni plaza, encima la faja marginal del Shullcas prácticamente se había perdido. El pueblo estaba abandonado. Cuando llegamos, logramos que eso cambie. Hoy, el sistema de desagüe de Cullpa Alta funciona. Tenemos la pista desde Cullpa Baja hasta Cullpa Alta que vale más de cinco millones, gracias a que funciona el desagüe.

¿Cómo dejan El Tambo?

Hubo autoridades que hicieron lo que pudieron. Nosotros tenemos un enfoque que prioriza el saneamiento, luego vendrán las pistas y veredas.Su plan de gobierno respecto a los residuos sólidos. Ante el colapso de puntos de confinamiento como es Aguas de las Vírgenes, planteamos dos alternativas para la planta de tratamiento, una en Cochas Chico y la otra en Paccha. Este último anexo cuenta con cientos de hectáreas para instalar una planta de tratamiento.

¿Para usted quién ha sido el peor alcalde de El Tambo?

Habría que analizar el tema desde varios frentes. Yo hablo a partir de mis raíces y, valgan verdades, muy pocos alcaldes se han preocupado por la periferia de El Tambo. Al menos con Llallico hemos logrado que se derive presupuesto para las zonas apartadas del distrito.

¿Por qué deberían votar por usted?

Conozco de cerca todas las dificultades que tiene el distrito, el presupuesto que maneja y las fortalezas con que cuenta. Estoy convencido que con una sociedad debidamente organizada y con unidad podemos avanzar.