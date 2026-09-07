Hace solo unas semanas disputaba la etapa regional de la Copa Perú, defendiendo los colores del ‘Echa Muni‘ de La Oroya. Hoy la ciudad lamenta la muerte de Jack Estrada Arzapalo, joven futbolista de 25 años que se encontraba participando de un encuentro amistoso de fútbol en el coliseo deportivo de Vista Alegre, cuando cayó al grass sintético repentinamente

De inmediato los amigos los subieron a un auto para llevarlo al centro de salud de La Oroya. Debido a su estado crítico de salud lo ingresaron al área de emergencia al promediar las 8:34 de la noche.

Fue atendido por la Dra. Mariela Quesada, que solo confirmó su fallecimiento, pues el deportista llegó al nosocomio sin signos vitales.

Hasta el mediodía del domingo el cuerpo del joven permanece en la morgue de La Oroya donde lamentablemente desde octubre del 2025 no hay médico legista. Su familia esperó para su traslado a la morgue de Hualhuas, donde se efectuará la necropsia de ley. Al parecer un paro cardiaco lo habría fulminado.

El alcalde de La Oroya Edson Crisóstomo, también presidente del club ‘Echa Muni‘ señaló que apoyará a la familia. Hoy será velado en el local del palacio latino en La Oroya antigua y el entierro será entre martes o miércoles en el cementerio general de La Oroya.