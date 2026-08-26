Lo vieron bailando Santiago y departiendo con sus amigos. A las 10:00 de la noche, Fredy Cassely Rojas Cornejo (23), habría abordado un auto para regresar a Huancayo y desapareció. Después de 16 días, sus familiares que lo buscaban lo encontraron muerto sobre una roca del río Mantaro. No tenía ningún bien de valor.
Según la denuncia, Fredy Rojas, llegó desde Lima donde trabaja como mecánico a su casa en Chupaca, el 8 de agosto, concurrió a una fiesta de Santiago en el poblado de Chapopampa, distrito de Curicaca, en Jauja.
Allí lo vieron libando con amigos, luego decidió regresar a casa, para ello habría abordado un auto. Nada más se supo de él, su padre Fredy Rojas y otros parientes lo buscaron varios días. Luego de 16 días lo encontraron a orillas del río Mantaro en Parco – Jauja .
El cuerpo tenía signos de putrefacción. Los deudos piden a la Policía y Fiscalía que realicen las investigaciones, pues presumen que pudo ser víctima de robo y lo botaron al río Mantaro.
Asimismo, la Policía investiga la muerte de Dionisio Vargas Choccelahua (28), quien desapareció el 19 de agosto, cuando fue a pastar ovejas en Quisuar – Huachocolpa y lo encontraron muerto. Se presume que habría sufrido una caída.