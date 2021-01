Félix Merino, un joven bartender, denunció que terminó preso en un penal de Huancayo debido al error que tuvo el secretario de la Sala Penal Liquidadora de la ciudad.

El trabajador administrativo se equivocó en el número de DNI y causó que el joven termine en las celdas por un crimen que no cometió.

Félix contó que estuvo en Requisitorias el viernes, luego el sábado fue trasladado a Huancayo, y el domingo estuvo en el penal de Huamancaca acusado injustamente de abuso sexual.

El funcionario Alejandro Chambergo, quien cometió el error, se disculpó con él argumentando que se trataba de un error de digitación.

Joven terminó preso en cárcel de Huancayo por error de funcionario al digitar número de DNI

Luego el joven de 31 años relató cómo fue su intervención.

“Me piden mi DNI como a cualquier persona que le están haciendo una intervención. Entrego mi DNI relajado y me dicen ‘estás en RQ, en captura’. Me sorprendí, lo revisaron 3 veces, salió los datos de toda mi familia y me dijeron que me tenían que llevar a la comisaría”, relató en RPP Noticias.

