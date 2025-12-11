Su familia lo esperaba en su casa del barrio Palo Seco en la provincia de Concepción, pero Alejandro Sánchez Yarupaitan (34), ya no regresó más, se encontró con la muerte en la Carretera Central. Un vehículo lo atropelló al promediar las 00:30 horas de ayer miércoles, a la altura del paradero Seis de Diciembre en el distrito de Matahuasi – Concepción. Los moradores no escucharon ningún ruido, porque en ese momento caía una persistente lluvia. Alejandro Sánchez, quien caminaba por el borde de la carretera fue embestido violentamente y pereció en el acto. Hasta el lugar llegaron policías, serenos de Concepción y peritos de la UPIAT para las investigaciones.

La víctima fue hallada en medio de un charco de sangre y en posición decúbito dorsal (boca arriba). El conductor responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido. Según se conoce, el infortunado vivía en el sector de Palo Seco. Ahora la Policía busca al conductor fugitivo implicado el homicidio culposo.

EXTRAÑO. Otro hecho lamentable, se suscitó en el kilómetro 95 de la Carretera Central, el chofer del volquete Volvo de placa CID-743 falleció en su vehículo. Este hecho sucedió ayer, el piloto se puso a dormir cerca del grifo, luego habría pedido ayuda al sentirse mal. A los pocos minutos llegó la ambulancia de Deviandes, pero al revisarlo el conductor ya estaba sin vida y solo certificaron su muerte. El volquete es de propiedad del tarmeño Óscar Quincho Yapias.