Julio César Llallico Colca anunció que este lunes retomará provisionalmente el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispusiera restituir su credencial mediante la Resolución n.° 3800-2026-JNE.

La mañana de ayer, Llallico llegó a las instalaciones del Palacio Nuevo, donde fue recibido por una portátil de simpatizantes y dirigentes, entre ellos representantes de Umuto y Azapampa, quienes portaban flores y pancartas en respaldo a su retorno. Tras agradecer la recepción, el restituido alcalde pegó en la fachada de la municipalidad las resoluciones que ordenan su reincorporación provisional.

Llallico sostuvo que ingresará a ejercer el cargo desde las 00:00 horas del lunes, primer día laborable de la semana. Asimismo, pidió a los funcionarios y trabajadores municipales actuar con ética y evitar el uso irregular de los recursos del Estado.

“Siempre he sido respetuoso. No voy a entrar a la fuerza; la Policía ya tiene conocimiento”, manifestó mientras colocaba las notificaciones en la sede municipal. También afirmó que permanecerá vigilante para evitar el retiro de documentos o bienes de la institución, aunque pidió que cualquier actuación se realice con respeto.

Vuelve a ser regidora

Durante la jornada, la alcaldesa Jenny Marisol Andrés Livia llegó a la municipalidad, pero evitó pronunciarse sobre la resolución del JNE y el anuncio de retorno de Llallico. De acuerdo con la decisión electoral, su credencial queda sin efecto de manera temporal y retorna a su condición de regidora.

La restitución fue ordenada por el JNE en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de Lima.

El órgano jurisdiccional declaró fundada la solicitud presentada por Llallico y dispuso suspender provisionalmente las resoluciones que declararon su vacancia, mientras se resuelve el proceso de amparo. Con la reciente decisión judicial y electoral, El Tambo registra tres autoridades en la alcaldía en menos de cuatro meses.

Julio Llallico y la crisis en El Tambo





1. ENERO 2023 — ASUME LA ALCALDÍA

Julio Llallico inicia gestión en El Tambo: El 1 de enero de 2023 asume como alcalde de El Tambo para el periodo municipal 2023-2026.

2. JUNIO 2025 — PIDEN SU VACANCIA

Regidor presenta solicitud contra Llallico: El 6 de junio de 2025, el regidor Iván Medina solicita la vacancia del alcalde por las causales de nepotismo y restricciones a la contratación.

3. SETIEMBRE 2025 — CONCEJO LO VACA

Ocho regidores votan por su salida: El 1 de septiembre de 2025, el Concejo Municipal de El Tambo aprueba la vacancia con ocho votos a favor y tres en contra. La decisión se formaliza al día siguiente.

4. MAYO 2026 — JNE CONFIRMA SU VACANCIA

Llallico pierde la alcaldía por restricciones de contratación: El 18 de mayo de 2026, el JNE declara infundada su apelación y confirma la vacancia por infracción a las restricciones de contratación. Sin embargo, descarta la causal de nepotismo.

5. JULIO 2026 — IVÁN MEDINA DEBE ASUMIR

JNE convoca al primer regidor: Al dejar sin efecto la credencial de Llallico, el JNE dispone convocar a Iván Medina para completar el periodo municipal 2023-2026.

6. JULIO 2026 — MEDINA TAMBIÉN ES VACADO

El primer regidor pasa de vacador a vacado: El JNE declara fundada la vacancia de Iván Medina por ejercer funciones ejecutivas o administrativas, vinculadas a acciones en Serenazgo.

7. AGOSTO 2026 — JENNY ANDRÉS ES CONVOCADA

Una nueva sucesión llega a la alcaldía: Tras la vacancia de Medina, el JNE dispone la convocatoria de Jenny Marisol Andrés Livia para asumir la alcaldía de El Tambo.

8. AGOSTO 2026 — EL GIRO JUDICIAL

Medida cautelar suspende provisionalmente la vacancia: El Poder Judicial concede una medida cautelar que suspende provisionalmente los efectos de la Resolución N.° 1144-2026-JNE y el punto de la Resolución N.° 1661-2026-JNE que convocaba a Jenny Andrés. Con ello, Llallico retorna provisionalmente al ejercicio de la alcaldía mientras se resuelve el proceso constitucional.