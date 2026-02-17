Esta semana el podcast de Correo “Conoce a tu candidato“, inicia con una entrevista al candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Aprista Peruano, Julio Nieto Tinoco, con el número 4. Nieto aseguró que el APRA ha retornado a la arena política con organización, experiencia y propuestas concretas para el país.

El Partido Aprista Peruano ha recuperado su inscripción. Algunos señalan que podría ser un debut y despedida por la valla electoral. ¿Qué opinas?

Es cierto que perdimos la inscripción hace algunos años por una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, lo que incluso llevó a que la compañera Nidia Vilches renunciara a su postulación. Hoy esa etapa ya quedó atrás. El partido ha recuperado su inscripción y está nuevamente organizado a nivel nacional.

Las encuestas aún los colocan bajos. ¿Les preocupa?

No necesariamente, porque la mayoría de encuestas solo se realizan en Lima. A nivel nacional tenemos casi el 99 % de candidatos inscritos tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Históricamente el APRA nunca ha tenido menos del 5 % y estoy convencido de que vamos a pasar la valla electoral.

¿Crees que sin Alan García, el partido perdió convocatoria?

El compañero García fue una figura política que movía el escenario nacional y no se puede comparar con nadie. Sin embargo, cada militante tiene su propia forma de liderazgo. Carla García está postulando y haciendo todos los esfuerzos para sumar, y estoy convencido de que llegará al Senado junto a otros compañeros.

¿Se está dando el cambio generacional dentro del partido?

La política no es solo un tema generacional, también es experiencia. El país necesita personas con conocimiento de gestión pública. El APRA tiene cuadros con trayectoria, pero también jóvenes preparados en Lima y en regiones como Junín.

Desde tu experiencia municipal, ¿qué plantearías en el Congreso?

Una mayor articulación entre el Ejecutivo y el Parlamento. Muchas leyes se emiten sin considerar la realidad ni coordinar con el Gobierno, lo que las vuelve ineficaces, especialmente en temas de seguridad ciudadana, justicia y gobernanza.

¿Has sido crítico con los regímenes laborales del Estado?

Si, actualmente existen demasiados regímenes laborales que generan desigualdad. Mi propuesta es unificarlos y desactivar SERVIR, que se ha convertido en un gasto innecesario y no ha cumplido su objetivo inicial de meritocracia.

Sobre la propuesta de trasladar la capital del Perú a la región central, ¿cuál es tu posición?

Todo es posible, pero no se puede caer en el populismo. No basta con decir que Huancayo o Jauja sean capital del país si no se garantizan condiciones básicas como carreteras, aeropuerto internacional e infraestructura. No se puede emitir una ley sin antes crear las condiciones reales para que funcione.

Mira la entrevista completa: