El gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, invitó al país a visitar Junín en Semana Santa, esto durante el lanzamiento oficial de las festividades realizado en Lima.

El mandatario regional precisó que la seguridad está garantizada gracias a la Red Regional de Protección al Turista. Esta labor articulada entre la Policía Nacional, serenazgo, el sector salud y transporte asegura un periplo tranquilo y resguardado en las nueve provincias y los más de 100 distritos del departamento.

Del 27 de marzo al 5 de abril, la totalidad de las jurisdicciones de Junín esperan a los visitantes. Cárdenas resaltó que la región cuenta con vías de comunicación conectadas y una oferta diversa que integra rutas religiosas e históricas de alto valor para el turismo nacional e internacional.

Por su parte, la directora regional de Turismo, Diana Vila Poma, anunció que la promoción en la capital incluye una Expo Feria del 19 al 22 de marzo en la explanada del Parque de la Exposición.

Este evento busca acercar la riqueza cultural y comercial de Junín al público limeño previo a los días festivos. Vila Poma subrayó que la región Junín posee 404 recursos turísticos registrados a lo largo de su territorio, capaces de sostener turismo de aventura, naturaleza y gastronomía. Destacan destinos emblemáticos como la Laguna de Paca, el Santuario de Chacamarca, la Gruta de Huagapo y los impresionantes paisajes de la Selva Central.