El cáncer de estómago mantiene una alta incidencia en Junín y la sierra central, con cerca de 200 nuevos casos al año. En los últimos seis años se han registrado aproximadamente 999 casos de cáncer gástrico, una cifra que preocupa especialmente por el aumento de pacientes jóvenes. Según el M.E. Amador Salvador Reyes, anteriormente cerca del 80 % de las cirugías correspondía a adultos mayores de 60 años, mientras que actualmente al menos la mitad de los operados tiene menos de 50 años, incluidos pacientes de entre 27 y 32 años.

Riesgos

El especialista señaló que entre los principales factores de riesgo se encuentran la infección por Helicobacter pylori, el consumo frecuente de carnes cocinadas a altas temperaturas, carnes procesadas, exceso de sal, frituras y alimentos tradicionales conservados con abundante sal, como el charqui. También advirtió sobre el consumo de agua no tratada y la baja ingesta de frutas y verduras en algunas poblaciones de la sierra central.

Difuso

Reyes explicó además que se viene observando un incremento del cáncer gástrico de tipo difuso, especialmente entre menores de 50 años. Esta variante puede presentar una evolución rápida y ser diagnosticada en etapas avanzadas, por lo que recomendó no asociar esta enfermedad únicamente con las personas adultas mayores.

Prevención

El especialista recomendó mejorar los hábitos alimenticios, reducir el consumo de carnes rojas y carbohidratos, preferir alimentos sancochados o al vapor y evitar cenas abundantes y muy tardías. Asimismo, destacó la importancia de mantener horarios regulares de alimentación y aumentar el consumo de frutas y verduras.

Alerta

Finalmente, Reyes pidió prestar atención a síntomas como dolor o ardor persistente en la “boca del estómago”, hinchazón, saciedad precoz, pérdida de peso sin explicación y anemia. Si las molestias gástricas no mejoran después de 15 días de tratamiento, recomendó realizar una endoscopía. “No debemos esperar a que aparezcan síntomas avanzados”, sostuvo, al remarcar que la detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento y las posibilidades de curación.