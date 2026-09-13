El candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, Fernando Orihuela Rojas, anunció la creación del programa Procompite Joven, una iniciativa dirigida exclusivamente a los jóvenes de la región con el objetivo de fortalecer sus emprendimientos y brindarles herramientas y recursos para impulsar su desarrollo empresarial.

El postulante regional sostuvo que los jóvenes representan una pieza fundamental para dinamizar la economía de Junín, por lo que planteó establecer un mecanismo de apoyo que les permita mejorar sus negocios, acceder a equipamiento y aprovechar las nuevas tecnologías para incrementar su productividad y competitividad.

“Nuestros jóvenes necesitan apoyo con equipamiento y herramientas tecnológicas para seguir desarrollándose empresarialmente. Nosotros les vamos a dar el cofinanciamiento de todos los emprendimientos, pues en ellos está la clase empresarial del futuro”, señaló Orihuela Rojas.

Precisó que, de llegar al Gobierno Regional de Junín, su gestión destinará recursos, dentro del marco de la legislación vigente, para financiar la adquisición de equipos, herramientas tecnológicas y otros bienes necesarios para potenciar las iniciativas empresariales promovidas por los jóvenes.

Orihuela explicó que Procompite Joven estará orientado a generar mejores condiciones para que los emprendedores puedan consolidar sus negocios y convertir sus ideas en proyectos sostenibles.