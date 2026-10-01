¡Al descubierto!. Malos policías que ‘trabajaban’ como seguridad de presuntos extorsionadores, están detenidos en el calabozo de la Divincri de Huancayo. La caída del comandante PNP David Ramirez Panta, el ST3 PNP Hector Lirio Chinchay (57) , S2 PNP Jean Pawelcyk Aguirre (31), S3 PNP Luis Huaroc Elizarbe, se dio con la confesión sincera de Jesús Laos Pérez (32), quen dijo que dio desde 500 soles hasta 6 mil soles a los policías.

Además se halló mensajes del presunto cabecilla de la banda “Los Apretadores de Tarma” y la declaración de testigos, que involucran a los 4 policías en los presuntos delitos de extorsión y banda.

Chalecos

Con la “Operación Teo”, efectivos del Grupo Especial contra el Crimen (Grecc) y la Fiscalía Especializada Contra La Criminalidad Organizada, consiguieron la detención preliminar de 4 policías vinculados a la banda criminal “Los Apretadores” que estafaban con la empresa constructora JF y M, solicitaban inversionistas y se apoderaban de camionetas.

Una de las víctimas dio hasta 100 mil soles. Según las pesquisas se habrían apoderado de 34 camionetas que vendieron en Pucallpa y Lima. La pistola usada era del agente Luis Huaroc.

“Esos 15 mil tienen que salir, sino te c.. a ti y tu familia”; “en la comisaría tengo mis perros” y otros mensajes enviaron a la víctima. Hay evidencias que los policías Lirio, Pawelczyk, Huaroc eran “chalecos” de Jesús Laos con conocimiento del cdte. PNP David Ramirez.