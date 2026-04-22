A pesar de la crisis política generada tras la renuncia de Piero Corvetto, el proceso electoral en la región Junín continúa desarrollándose con normalidad. El pasado 21 de abril se instaló en Huancayo la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), encargada de organizar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026.

La jefa de la ODPE Junín, Gisela Salazar Jaime, informó que ya se han ejecutado 17 de las 24 actividades previstas en el cronograma electoral, lo que representa un avance significativo en la planificación del proceso. En estos comicios se definirán los candidatos que postularán a los gobiernos regionales y municipales en las nueve provincias de la región.

En cuanto a la participación política, hasta el momento se han inscrito dos alianzas. La cifra final de organizaciones se conocerá tras la ampliación del plazo de inscripción, que se extiende hasta el 14 de abril.

Las autoridades electorales destacaron que, pese al contexto de incertidumbre, el calendario se viene cumpliendo de manera regular, garantizando la organización de unas elecciones transparentes y ordenadas en Junín.