El abogado penalista Ginés Barrios calificó como un hecho de extrema gravedad la agresión contra la escolar de 17 años en San Jerónimo de Tunán, donde dos de sus compañeras (ya mayores de edad) la golpearon brutalmente.

“Podría llegar a ser lesiones graves que incluso podría tipificarse como tentativa de homicidio”, señaló. Agregó que la violencia grupal y la situación de indefensión de la víctima elevan el nivel de responsabilidad penal.

“La situación para estas señoritas se ve sombría”, dijo Barrios al advertir que podrían recibir hasta 8 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, precisó que existen atenuantes que podrían reducir la pena a cinco años, con posibilidad de cumplirla en libertad si se acogen a mecanismos procesales como la conclusión anticipada.

En el aspecto civil, el abogado recordó que el daño físico y psicológico será determinante. “Fácilmente los padres podrían pedir una reparación de 50 mil soles”, afirmó.