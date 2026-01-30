La región Junín cuenta con cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), responsables de organizar y ejecutar las Elecciones Generales 2026 en sus respectivas jurisdicciones.

Estas oficinas están ubicadas en Huancayo, El Tambo, Jauja, Tarma y Chanchamayo, y tienen a su cargo la planificación, supervisión y desarrollo del proceso electoral en toda la región.

En el caso de la ODPE Huancayo, tiene competencia sobre los distritos de Huancayo, Chilca, Huacrapuquio, Huayucachi, Huancán, Pucará, Sapallanga, Viques y Culhuas, además de otros seis centros poblados. Cabe resaltar que la región está conformada por nueve provincias, las cuales han sido distribuidas entre las cinco ODPE.

En ese marco, las provincias de Satipo y Chanchamayo pertenecerán a la ODPE Chanchamayo; Chupaca estará bajo la jurisdicción de la ODPE El Tambo; Concepción corresponderá a la ODPE Jauja; mientras que las provincias de Junín y Yauli–La Oroya dependerán de la ODPE Tarma.