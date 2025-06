Un reciente informe de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) Perú dio a conocer que el presupuesto destinado a inversión pública en Junín se ha incrementado en más de 85% entre los años 2014 y 2025, pero ello no se habría traducido en mejoras sustanciales para la población.

“Frente a un mayor presupuesto debería corresponder un mayor impacto social, pero eso no ocurre si las autoridades no llegan a ejecutar el total del presupuesto obtenido. La región sigue estancada en pobreza, carencia de servicios básicos y precariedad laboral”, señaló Marcelo Huaquisto, analista económico de Comex Perú, quien informó además que el dinero no ejecutado retorna al Gobierno Central sin haber generado obra alguna a favor de la población, lo que representa una pérdida directa para los distritos y provincias.

Sumado a ello, Comex Perú también puso en evidencia la baja ejecución presupuestal de las municipalidades en Junín. Solo en el año 2024, las comunas provinciales y distritales de la región dejaron sin ejecutar un monto total de S/ 388 millones, recursos que pudieron transformarse en la construcción e implementación de 86 postas médicas o electrificación para más de 41 mil hogares rurales.

“Si no es eso, también se pudo haber construido tres hospitales de complejidad media, que son necesarias en varios sectores de la región. Aquí no hay una falta de dinero, lo que hay es una falta de capacidades por parte de las autoridades locales”, advirtió el analista económico, Marcelo Huaquisto.

Según el informe dado por el especialista, cinco municipalidades lideran la lista con el mayor monto de presupuesto sin ejecutar solo durante el año 2024 siendo las municipalidades distritales de Sicaya, Río Tambo y Morocoha y las municipalidades provinciales de Huancayo y Satipo, que en conjunto dejaron sin usar más de S/ 82 millones.

“Hemos podido mostrar también que en algunas municipalidades de la región Junín, alrededor del 60 al 68% de los funcionarios de las municipalidades declararon que requieren capacitaciones en temas de formulación y evaluación de proyectos, lo que explica el por qué muchas obras quedan entrampadas en cuellos de botella. Esto paraliza proyectos y los beneficios no se traducen en mejoras reales para la ciudadanía”, recalcó Huaquisto.

La explicación de la MPH

Frente a estos cuestionamientos, el gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Edgar Anccasi, señaló que el año 2024 cerraron con una ejecución del 72.6%, que corresponde a S/ 45 millones de gasto; confirmando la información brindada por Comex Perú.

“El año pasado sí hubo algunos percances, pero no fue por el tema de la Gerencia de Planeamiento. Se retrasaron las convocatorias y sin buena pro no se puede ejecutar”, explicó. Agregó que “el cuello de botella siempre es en el área de Abastecimiento, por su propia norma y plazos”.

El funcionario aseguró que este año 2025 la provincia no pasará por la misma situación.

“Este año, Huancayo lidera la ejecución presupuestal entre provincias. “Para el 2025 tenemos programado gastar alrededor de S/ 45 millones y ya vamos ejecutamos el 40%, que equivale a S/ 18 millones 308 mil. Aún estamos a medio año y hay varios proyectos en curso, nuestra meta es gastar la mayor parte hasta diciembre. Con estos datos, Huancayo está liderando en el tema de inversión presupuestal a comparación de otras municipalidades”, aseguró Anccasi.

ComexPerú considera urgente un “shock de eficiencia” en la gestión pública. “Hay un 27.2% de pobreza multidimensional. Hay centros de salud sin capacidad adecuada y 79% de informalidad laboral. El hecho de no ejecutar el presupuesto público es condenar a miles a seguir en las mismas condiciones precarias”, advirtió el analista Marcelo Huaquisto.